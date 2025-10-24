Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала усилить давление на Россию

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала оказать большее воздействие на Россию ради принуждения к переговорам по Украине. Она опубликовала резкое высказывание на своей странице в социальной сети X.

Как утверждает фон дер Ляйен, скоординированные рестрикции имеют «ключевое значение» для давления на РФ, чтобы заставить ее пойти на прекращение огня.

«Европа расширяет сотрудничество в сфере оборонной промышленности и продвигает работу над репарационным кредитом, варианты которого будут представлены в ближайшее время», — добавила она.

Ранее фон дер Ляйен высоко оценила новые антироссийские санкции США. По ее словам, новые ограничения со стороны США, а также одобрение Евросоюзом 19-го пакета санкций являются «четким сигналом с обеих сторон Атлантики» о намерении оказывать давление на Россию.