Из Грозного в зону СВО отправилась еще одна группа добровольцев

Из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО) отправилась еще одна группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправилась новая группа добровольцев — бойцов, готовых с оружием в руках отстаивать честь и интересы нашего Отечества на передовой», — написал он.

По его словам, каждого солдата экипировали по последнему слову. Помимо того, добавил Кадыров, среди бойцов находятся не только жители Чечни, но и других регионов России. Для некоторых это не первый боевой выезд.

Ранее стало известно, что в зону СВО отправилась другая группа добровольцев из Грозного. По словам Кадырова, солдаты на базе Российского университета спецназа имени В.В. Путина прошли ускоренный курс боевой подготовки по ряду направлений, включая теоретические занятия и интенсивную практическую подготовку с применением современных методов ведения боевых действий.