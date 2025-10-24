Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:55, 24 октября 2025Наука и техника

Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

A&D: Эмпаглифлозин и инсулиновый спрей защищают мозг от болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ABC10 / YouTube

Два уже существующих препарата — противодиабетическое средство эмпаглифлозин и инсулиновый назальный спрей — показали способность защищать мозг от ранних изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты клинического исследования, проведенного учеными из Университета Уэйк-Форест (США), опубликованы в журнале Alzheimer’s & Dementia (A&D).

В четырехнедельном испытании приняли участие 47 человек в возрасте от 55 до 85 лет, у которых наблюдались легкие когнитивные нарушения или ранние признаки деменции. Участников разделили на четыре группы — получавших эмпаглифлозин, инсулиновый спрей, комбинацию препаратов или плацебо. Несмотря на небольшой масштаб, исследование показало: оба препарата воздействуют на разные звенья метаболизма, улучшают кровоток, снижают воспаление и способствуют сохранению когнитивных функций.

Материалы по теме:
Вредно для здоровья. Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
Вредно для здоровья.Предлагаемая реформа системы ОМС вызвала шквал критики. Чем она может обернуться для здравоохранения?
8 октября 2025
Найден простой и приятный способ защититься от деменции.Что нужно делать?
11 мая 2025

Эмпаглифлозин уменьшал уровень белка тау в спинномозговой жидкости — ключевого маркера нейродегенерации, а инсулиновый спрей улучшал память и связи между областями мозга, отвечающими за мышление. По словам руководителя исследования профессора Сюзан Крафт, результаты подтверждают, что «коррекция метаболических процессов может изменить течение болезни Альцгеймера».

Ученые подчеркивают: препараты хорошо переносились участниками и не вызвали серьезных побочных эффектов. Теперь команда планирует крупномасштабные и длительные клинические испытания, чтобы выяснить, смогут ли эти доступные лекарства стать частью комплексной терапии для замедления когнитивного старения.

Ранее стало известно, что дефицит витамина D3 может ускорять клеточное старение и повышать риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Центробанк в четвертый раз подряд снизил ключевую ставку. Как это повлияет на российскую экономику?

    Минюст обновил реестр иноагентов

    Турист пошел купаться в шторм и был унесен течением на глазах у жены и детей

    Телеведущий потерял дар речи из-за страшного ДТП в прямом эфире

    Набиуллина отказалась комментировать ситуацию вокруг задержания главы АСВ

    Набиуллина указала на опасность резкого снижения ключевой ставки

    Известные лекарства неожиданно назвали защитниками от болезни Альцгеймера

    Ситуацию на месте просадки грунта в Петербурге удалось стабилизировать

    Названы фавориты в борьбе за «Золотой мяч» по итогам следующего года

    Си Цзиньпин не нашел времени для встречи с Мерцем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости