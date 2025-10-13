Наука и техника
19:41, 13 октября 2025Наука и техника

Открыта неожиданная роль витамина D3 в защите мозга

Nutrients: Дефицит витамина D3 повышает риск заболеваний мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: jcomp / Freepik

Дефицит витамина D3 может ускорять старение клеток и повышать риск заболеваний мозга, таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и рассеянный склероз. Об этом говорится в обзоре польских исследователей из Медицинского университета Белостока, опубликованном в журнале Nutrients.

Ученые отмечают, что активная форма витамина D3 влияет на работу генов, отвечающих за антиоксидантную защиту и восстановление ДНК, снижает воспаление и помогает нейронам образовывать новые связи. Клинические данные показывают, что достаточный уровень витамина связан с улучшением памяти и когнитивных функций, а также с замедлением нейродегенеративных процессов.

По словам авторов, поддерживать уровень D3 можно с помощью умеренной солнечной активности и сбалансированной добавочной терапии, однако избыточный прием опасен из-за риска гиперкальциемии. Исследователи считают, что витамин D3 может стать недорогим и безопасным инструментом профилактики возрастных изменений мозга.

Ранее ученые выяснили, что витамин D3 способен замедлять клеточное старение, продлевая длину теломер — участков ДНК, которые действуют как «биологические часы».

