Качающийся на ветру самолет прервал посадку из-за шторма в Европе и попал на видео

Daily Mail: Самолет United Airlines прервал посадку в Европе и попал на видео

Качающийся на ветру пассажирский самолет United Airlines прервал посадку в Лондоне из-за шторма в Европе и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

По информации таблоида, борт летел из Нью-Йорка и должен был приземлиться в британской столице утром 23 октября. На записи видно, как самолет заходит на посадку, покачиваясь на сильном ветру, но за секунды до приземления вдруг снова поднимается в воздух. Пилоты приняли решение уйти на второй круг.

Повторная попытка посадить борт прошла благополучно.

Ранее в Британии из-за сильного ветра пассажирский самолет затрясло в воздухе на посадке. Всему виной стал шторм «Флорис».