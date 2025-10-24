Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

В Сингапуре наследницу миллиардера Питера Лима обокрала личная помощница

Наследница сингапурского миллиардера Питера Лима Ким Лим рассказала, как ее обокрала близкая помощница и потратила деньги на мужской эскорт. Об этом пишет Mothership.

По словам Ким, она узнала об обмане личной ассистентки от полицейских, когда была за границей. Ей позвонили сотрудники полиции и рассказали, что поймали ее сотрудницу за рулем служебного автомобиля без прав и в нетрезвом состоянии.

Ким не ожидала подобного от помощницы, потому что безоговорочно ей доверяла. Однако звонок от правоохранительных органов заставил ее проверить счет компании. Тогда миллиардерша увидела, что ее карточку использовали для дорогих покупок в бутиках Hermes и Graff и посещений хост-клубов.

Несмотря на это, Ким решила дать помощнице еще один шанс и отпустила ее в отпуск. Однако вскоре наследница вспомнила, что ее помощница знала пароль от сейфа. Оказалось, что нечистая на руку ассистентка украла из него часы за 80 тысяч сингапурских долларов (пять миллионов рублей), а также забрала 10 тысяч сингапурских долларов (629 тысяч рублей), которые дарили сыну Ким.

Кроме того, из ее офиса пропали брендовые сумки и дорогие предметы одежды. Миллиардерша обратилась в полицию.

