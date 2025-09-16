Мужчина год тратил деньги соседа на стриптиз-клубы и обокрал его на 17 миллионов рублей

В США мужчину по имени Джеффри Льюис обвинили в том, что он обокрал своего пожилого соседа на 200 тысяч долларов (17 миллионов рублей). Об этом сообщает Fox 2.

Льюис заботился о 78-летнем мужчине с проблемами со слухом и зрением. В том числе он помогал ему оплачивать счета. В ходе расследования выяснилось, что пожилой мужчина выписал Льюису чек на 78 тысяч долларов (6,5 миллиона рублей) на ремонт, но ремонтные работы так и не были начаты.

Полученные деньги Льюис тратил на походы в стриптиз-клубы, вызов танцовщице покупку брендовой одежда и ювелирных украшений. Льюис пользовался кредитной картой пожилого соседа около года, пока его не поймали. Мужчина отказался признавать вину.

Ранее сообщалось, что в Японии полицейский обокрал пожилую женщину, обратившуюся к нему за помощью. Его оперативно арестовали.