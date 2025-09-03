Из жизни
20:24, 3 сентября 2025Из жизни

Полицейский обокрал обратившуюся за помощью пожилую женщину

В Японии полицейский обокрал пришедшую в участок пожилую женщину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: ANDRONIKI CHRISTODOULOU / Reuters

В Японии арестовали полицейского, обокравшего 78-летнюю женщину. Об этом пишет Japan Today.

Пожилая женщина обратилась в полицейский участок Хиросимы за помощью: ей нужно было продлить водительские права. Для этого сержант Шинья Масумото проверил ее зрение. После женщина отправилась платить взнос и заметила, что в ее сумке стало меньше денег. Она сказала об этом полицейским, но потом решила, что просто ошиблась, заплатила и ушла.

«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
О проблеме женщины услышал коллега Масумото и заподозрил неладное. Он рассказал об этом начальству. Было решено допросить сержанта. На допросе Масумото признался, что украл из сумочки женщины 10 тысяч иен наличными (5,4 тысячи рублей). Главный инспектор полиции префектуры Хиросима извинился за поступок Масумото.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский, укравший женское нижнее белье арестованной женщины, попал за решетку. Пострадавшая заявила, что его действия причинили психологическую травму и ей самой, и ее 13-летней дочери.

