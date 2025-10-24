Интернет и СМИ
Малышева заявила о бесполезности популярной спа-процедуры

Врач Малышева заявила, что обертывание водорослями не приносит пользы здоровью
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что популярная СПА-процедура не приносит пользы здоровью. Выпуск с объяснением медиков доступен на сайте телеканала.

Малышева рассказала, что обертыванию водорослями приписывают полезные свойства, в частности, благотворное влияние на щитовидную железу благодаря содержащемуся в продукте йоду. Гандельман отметил, что научных данных, подтверждающих это положение, нет. «Когда нас обматывают [водорослями], всасывается мизерное количество йода, которое не имеет никакого влияния на выработку гормонов щитовидной железы», — объяснил врач.

Малышева призвала россиян не тратить деньги на подобное обертывание. «Вы можете лежать в этих водорослях, мы ничего против не имеем. Но рассчитывать на какие-то эффекты не приходится», — заключила она.

Ранее Малышева запретила россиянам заказывать в ресторане одно блюдо. Она уточнила, что речь идет о тартаре из говядины.

