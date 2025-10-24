Минобороны доложило о сбитых летевших в сторону Москвы беспилотниках

Четыре украинских дрона сбили над Калужской областью, еще три — над Московским регионом. Об этом доложили в Министерстве обороны России (МО) в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что летевшие в сторону Москвы беспилотники ликвидировали в период с 8:00 до 10:00.

В Минобороны пояснили, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников.

Столичный градоначальник заверил, что на местах падения обломков дронов начали работу сотрудники экстренных служб.

Еще раньше в двух аэропортах Москвы — Домодедово и Жуковский — ввели ограничения на полеты. В Росавиации объясняли, что мера необходима для обеспечения безопасности воздушных судов.