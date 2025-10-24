Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:46, 24 октября 2025Россия

Минобороны доложило о сбитых летевших в сторону Москвы беспилотниках

МО: Четыре дрона сбили над Калужской областью, еще три — над Московским регионом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Четыре украинских дрона сбили над Калужской областью, еще три — над Московским регионом. Об этом доложили в Министерстве обороны России (МО) в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что летевшие в сторону Москвы беспилотники ликвидировали в период с 8:00 до 10:00.

В Минобороны пояснили, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников.

Столичный градоначальник заверил, что на местах падения обломков дронов начали работу сотрудники экстренных служб.

Еще раньше в двух аэропортах Москвы — Домодедово и Жуковскийввели ограничения на полеты. В Росавиации объясняли, что мера необходима для обеспечения безопасности воздушных судов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трампу представили три варианта новых антироссийских санкций. Из чего он выбирал и чем удивил свою администрацию?

    Сержант полиции оказался в колонии из-за скандального велосипедиста

    Личная помощница миллиардерши украла у нее деньги и потратила на мужской эскорт

    Российский инженер ответит за смертельный удар током школьницы

    Обнаружен простой способ снизить риск деменции

    На Западе оценили последствия передачи Донбасса России для Украины

    Аргентинский футболист «Спартака» рассказал о самом сложном испытании в России

    Стала известна деталь июльского разговора Путина и Трампа

    Шпионившим за военными россиянам дали срок за госизмену

    Санкции Трампа назвали выходом на новый уровень

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости