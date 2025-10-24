Россия
11:27, 24 октября 2025

Момент падения сосны на ребенка в российском детском саду попал на видео

Момент падения сосны на ребенка в детском саду в Новосибирске попал на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Момент падения сосны на ребенка в детском саду в Новосибирске попал на видео. Снятые камерой наблюдения кадры опубликовала пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

На записи видно, как дерево быстро падает в сторону дороги.

В прокуратуре указали на недостаточность мер, принятых руководством детсада для организации безопасности учебного процесса. Проверочные мероприятия продолжаются, добавили в надзорном ведомстве.

Тем временем у пострадавшего ребенка диагностировали сотрясение мозга и растяжение мышц позвоночника. По словам его матери, избежать более тяжелых последствий удалось благодаря случайности.

