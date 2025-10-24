В российском детсаду сосна упала на ребенка

В детсаду в Новосибирске сосна упала на шестилетнего ребенка

В детском саду в Новосибирске сосна упала на шестилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, на прогулке воспитатели услышали подозрительный треск и бросились на помощь к мальчику.

В больнице у юного пациента диагностировали сотрясение и растяжение мышц позвоночника, воспитанник испугался и разбил губу. Восемь дней он пролежал в больнице, а сейчас продолжает лечиться дома. Мать заявила, что только изгиб дерева спас сына от более тяжелых последствий.

Родительница отметила, что руководство детсада принесло ей извинения. Однако в документах представители дошкольного учреждения указали, что ствол рухнул рядом с воспитанником, а не на него. Травмы не были описаны.

Россиянка написала заявление в полицию. Детей пока ограничили в прогулках, родители настаивают, чтобы все деревья на территории детсада были проверены.

Инцидентом заинтересовалась новосибирская прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее в Екатеринбурге воспитательница упала на двухлетнего мальчика в детсаду.