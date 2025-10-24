Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:20, 24 октября 2025Россия

В российском детсаду сосна упала на ребенка

В детсаду в Новосибирске сосна упала на шестилетнего ребенка
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В детском саду в Новосибирске сосна упала на шестилетнего ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, на прогулке воспитатели услышали подозрительный треск и бросились на помощь к мальчику.

В больнице у юного пациента диагностировали сотрясение и растяжение мышц позвоночника, воспитанник испугался и разбил губу. Восемь дней он пролежал в больнице, а сейчас продолжает лечиться дома. Мать заявила, что только изгиб дерева спас сына от более тяжелых последствий.

Родительница отметила, что руководство детсада принесло ей извинения. Однако в документах представители дошкольного учреждения указали, что ствол рухнул рядом с воспитанником, а не на него. Травмы не были описаны.

Россиянка написала заявление в полицию. Детей пока ограничили в прогулках, родители настаивают, чтобы все деревья на территории детсада были проверены.

Инцидентом заинтересовалась новосибирская прокуратура. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее в Екатеринбурге воспитательница упала на двухлетнего мальчика в детсаду.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон врезался в жилой дом в подмосковном Красногорске. Что известно о ЧП?

    В Польше военный дрон повредил жилой дом

    Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

    Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

    Министр экономики Германии сделала заявление по прибытии в Киев

    Лукашенко поразмышлял над альтернативами ООН

    Российскую учительницу нашли с остановившимся сердцем в отеле в день рождения

    Собянин сообщил об отражении атаки трех летевших на Москву беспилотников

    В аэропортах Москвы вновь ввели ограничения на полеты

    Россиянка Андреева упустила шанс выступить на Итоговом турнире WTA

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости