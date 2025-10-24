Москвича из списка террористов секретно обвинили в госизмене

Суд арестовал москвича Кондакова из списка Росфинмониторинга по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы выдал санкцию на арест местного жителя 37-летнего Михаила Кондакова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по уголовному делу о госизмене, сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина также обвиняется в организации террористического сообщества. Его защита обжаловала арест.

Подробности по фабуле дела не раскрываются из-за наличия грифа «секретно» на материалах. Москвичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось о задержании в Республике Карелия местного жителя 1980 года рождения, работавшего на спецслужбы Украины.