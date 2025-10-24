Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:08, 24 октября 2025Бывший СССР

На Украине признали замалчивание случаев с избиениями ТЦК

Камельчук: 99% случаев избиения людей представителями ТЦК замалчиваются
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

99 процентов случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) замалчиваются. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становиться хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает"», —признал Камельчук.

Он отметил, что видео с избиениями удаляют, телефоны отбирают, а военкомы не используют боди-камеры в зданиях ТЦК. При этом нардеп подчеркнул, что 95 процентов мобилизованных ведут себя корректно и не подвергаются избиениям.

Ранее сообщалось, что в Виннице ТЦК начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    На Украине забили тревогу из-за критической ситуации в Красноармейске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости