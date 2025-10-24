На Украине признали замалчивание случаев с избиениями ТЦК

Камельчук: 99% случаев избиения людей представителями ТЦК замалчиваются

99 процентов случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) замалчиваются. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становиться хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает"», —признал Камельчук.

Он отметил, что видео с избиениями удаляют, телефоны отбирают, а военкомы не используют боди-камеры в зданиях ТЦК. При этом нардеп подчеркнул, что 95 процентов мобилизованных ведут себя корректно и не подвергаются избиениям.

Ранее сообщалось, что в Виннице ТЦК начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины.