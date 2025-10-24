На Украине признали замалчивание случаев с избиениями ТЦК

99 процентов случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) замалчиваются. Об этом заявил народный депутат Юрий Камельчук, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
«Мобилизированные мужчины отлеживаются определенное время внутри ТЦК. Если им не становиться хуже, их отправляют на обучение. Никто никаких побоев не снимает"», —признал Камельчук.
Он отметил, что видео с избиениями удаляют, телефоны отбирают, а военкомы не используют боди-камеры в зданиях ТЦК. При этом нардеп подчеркнул, что 95 процентов мобилизованных ведут себя корректно и не подвергаются избиениям.
Ранее сообщалось, что в Виннице ТЦК начал привлекать молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, увлекающихся видеоиграми, подписывать контракт с Вооруженными силами Украины.