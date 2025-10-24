На Украине рассказали о сложной ситуации в Черниговской области после удара ВС России

Минэнерго Украины сообщило о сложной ситуации в Черниговской области после удара Вооруженных сил (ВС) России. Комментарий ведомства публикует «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«РФ нанесла удары по энергетическим объектам Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областей (...) Сложной остается ситуация в Черниговской области», — приводит издание сообщение ведомства. Подробности о произошедшем в Черниговской области не приводятся.

Также Минэнерго уточнило, что 24 октября в большинстве регионов Украины будут действовать отключения весь день, с 7 утра до 11 вечера.