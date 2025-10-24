Мир
На Западе предсказали действия России после предупреждения Путина о Tomahawk

Мема: Ответ России на удары западными ракетами может быть апокалиптическим
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Ответ России на удары Украины западными ракетами может быть беспрецедентным и сокрушительным. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Какая страна, обладающая более чем 10 тысячами единиц ядерного оружия, потерпит такие атаки на свои города? Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что хотят, чтобы дальнобойные ракеты атаковали ядерную державу? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

