24 октября в России отмечают День памяти ракетчиков, а еще — День подразделений специального назначения Вооруженных сил России. В мире празднуют День ООН и Всемирный день борьбы с полиомиелитом. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 24 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День памяти ракетчиков

24 октября 1960 года на космодроме Байконур во время предстартовых работ на заправленной баллистической ракете Р-16 произошел преждевременный запуск маршевого двигателя второй ступени. Взрыв более ста тонн компонентов топлива и последовавший за ним пожар унес жизни более 70 человек. Через три года на Байконуре произошла еще одна трагедия — 24 октября 1963-го при испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты Р-9А вспыхнул пожар, в результате ушли из жизни восемь человек.

С тех пор 24 октября на космодроме не стартуют ракеты и прекращаются все работы. Сотрудники вспоминают коллег, возлагают венки к братской могиле и к памятнику на месте бывшей стартовой площадки Р-16.

День подразделений специального назначения Вооруженных сил России

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

24 октября 1950 года вышла директива военного министра СССР, ставшая основой для создания отдельных бригад специального назначения. В числе ключевых задач было обнаружение и уничтожение ядерного оружия, а также средств его доставки до целей. В память об этом событии в 2006 году был установлен праздник.

В настоящее время подразделения спецназа предназначены для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий за пределами российской границы. В военное время такие формирования занимаются разведкой, захватом и уничтожением важных объектов, а также проводят психологические операции, организуют повстанческие движения в тылу врага.

Праздники в мире

Дeнь Opгaнизaции Объединенных Наций

24 октября 1945 года вступил в силу Устав ООН. Организация объединенных наций официально появилась на свет с момента ратификации этого документа большинством его участников. В настоящее время членами ООН являются 193 страны.

Всемирный день борьбы с полиомиелитом

Полиомиелит — вирусная инфекция, которая повреждает нервные клетки головного и спинного мозга, в тяжелых случаях болезнь приводит к параличу конечностей, тела и дыхательных мышц. Чаще всего полиомиелит развивается у детей до пяти лет.

До начала всеобщей вакцинации от полиомиелита тысячи детей по всему миру становились инвалидами, в ряде случаев инфекция приводила к летальному исходу. Дата дня борьбы с полиомиелитом приурочена ко дню рождения Джонаса Солка — американского ученого, разработавшего первую вакцину от этого вируса. Цель мероприятия — распространить информацию об опасности заболевания, мерах профилактики и необходимости своевременной вакцинации.

Фото: Ramadan Abed / Reuters

Какие еще праздники отмечают в мире 24 октября

Международный день действий в защиту климата;

Мeждунapoдный дeнь диплoмaтoв;

День библиотек в Германии;

День врача в Индонезии.

Какой церковный праздник 24 октября

День памяти апостола от 70 Филиппа

Согласно преданию, апостол Филипп родился в Кесарии Палестинской. К моменту Сошествия Святого Духа он был женат, имел детей. Позже 12 апостолов поставили Филиппа диаконом в Иерусалимской церкви и поручили заботиться о вдовах, сиротах и убогих.

Когда на христиан начались гонения, Филипп переселился в Самарию и стал проповедовать там. Апостолу удалось обратить в веру многих, в том числе сановника царицы Эфиопской. Со временем Филипп обошел с проповедью соседние с Палестиной страны, позже его назначили епископом и послали в Лидию, где святому также удалось распространить веру. К Богу Филипп отошел в глубокой старости.

Какие еще церковные праздники отмечают 24 октября

День памяти преподобного Феофана Никейского;

День памяти преподобного Льва Оптинского;

Собор всех святых, в Оптиной пустыни просиявших;

День памяти преподобного Феофана Печерского.

Приметы на 24 октября

В народном календаре 24 октября — Филиппов день. Также его называли Филиппова канитель — примерно к этому времени повсюду появляется слякоть, и дороги становятся непроходимыми.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Иней 24 октября — к скорому снегопаду.

Тусклая луна в дымке — к дождливой погоде.

Ясное небо ночью — к морозу днем.

Утренний туман в этот день — к оттепели.

Кто родился 24 октября

Артист эстрады, театра и кино, сатирик. Основатель и художественный руководитель Театра Эстрады в Санкт-Петербурге. Будучи мастером мгновенных перевоплощений, Райкин мог играть сразу несколько ролей в одном спектакле. Его миниатюры отличались острой сатирой, Райкин работал с писателями-юмористами Владимиром Поляковым, Михаилом Жванецким, Семеном Альтовым и другими.

Помимо театра, Аркадий Райкин снимался в кино, В числе его работ «Доктор Калюжный», «Огненные годы», «Валерий Чкалов», «Мы с Вами где‑то встречались», «Когда песня не кончается», «Волшебная сила Искусства», «Люди и манекены», фильм‑спектакль «Мир дому твоему». В последних двух Райкин выступил и в роли режиссера.

Фото: Yury Pilipenko / Russian Look / Globallookpress.com

Даниэль Сваровски (1862-1956)

Австрийский инженер, основатель бренда Swarovski. В 1892 году он получил патент на свое первое изобретение — машину для массовой обработки кристаллических камней. Позже Сваровски разработал состав для изготовления высококачественного хрусталя, который до сих пор является тайной компании. Качество полученных хрустальных изделий позволило рассматривать их как альтернативу бриллиантам. Так Сваровски завоевал признание модных домов сначала в Париже и Санкт-Петербурге, а позже и по всему миру.

Кто еще родился 24 октября