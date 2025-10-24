Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:47, 24 октября 2025Бывший СССР

Бывший президент постсоветской страны показал язык в ответ на вопрос

Бывший президент Молдавии Воронин показал язык в ответ на вопрос журналистки
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Бывший президент Молдавии, а ныне депутат в парламенте республики от Партии коммунистов Владимир Воронин показал язык в течение нескольких секунд в ответ на вопрос журналистки издания Newsmaker Корине Малкочан. Видео опубликовано на странице медиа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Журналистка подошла к экс-президенту с вопросами, однако он в ответ начал показывать язык. «Подойди ближе!» — ответил журналистке Воронин, продолжая делать то же действие. Свой поступок он не объяснил.

Newsmaker в ответ выпустило заявление, где осуждает поступок Воронина. «Мы считаем подобное поведение недопустимым, тем более со стороны народного избранника, который должен проявлять уважение к представителям прессы», — заявили в издании.

Ранее президент Молдавии Майя Санду пофантазировала об экс-президенте Франции Шарле де Голле на должности премьера Молдавии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина прибыл в США для переговоров

    Омбудсмен объяснил слова о вине правозащитников в смерти сбежавшей из семьи чеченки

    Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

    Мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

    ЦБ призвал не ждать скорого завершения инфляционного давления на экономику

    «Калашников» рассказал о юбилее гранатометной «Канарейки»

    В Госдуме оценили важность побед гимнастки Мельниковой на чемпионате мира

    Россиянам помогут заработать

    В Овруче из-за взрыва ручной гранты погибло пять человек

    Части россиян пообещали тепло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости