Бывший президент постсоветской страны показал язык в ответ на вопрос

Бывший президент Молдавии Воронин показал язык в ответ на вопрос журналистки

Бывший президент Молдавии, а ныне депутат в парламенте республики от Партии коммунистов Владимир Воронин показал язык в течение нескольких секунд в ответ на вопрос журналистки издания Newsmaker Корине Малкочан. Видео опубликовано на странице медиа в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Журналистка подошла к экс-президенту с вопросами, однако он в ответ начал показывать язык. «Подойди ближе!» — ответил журналистке Воронин, продолжая делать то же действие. Свой поступок он не объяснил.

Newsmaker в ответ выпустило заявление, где осуждает поступок Воронина. «Мы считаем подобное поведение недопустимым, тем более со стороны народного избранника, который должен проявлять уважение к представителям прессы», — заявили в издании.

