10:41, 28 мая 2026

Российские миллениалки массово устремились в Китай за «омоложением»

Россиянки начали ездить в Китай за процедурами омоложения и иглоукалывания
Алина Черненко

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские миллениалки массово устремились в Китай за процедурами омоложения и иглоукалывания. Об этом сообщает Baza.

Турагенты рассказали изданию, что чаще всего в туры, сочетающие пляжный отдых с лечением на острове Хайнань, начали ездить женщины в возрасте от 35 до 45 лет с жалобами на боли в спине и шее, а также на усталость, бессонницу и отеки. Часто они берут с собой подруг или матерей.

По данным источника, курс начинается с диагностики у врача. Затем соотечественницам подбирают процедуры: иглоукалывание, массажи, банки, прогревания и фиточаи. Пациенткам с проблемами с позвоночником предлагают «иглонож» — микрохирургическую технику для снятия зажимов и спаек.

Уточняется, что неделя отдыха с лечением в четырехзвездочном отеле с перелетом из Москвы обойдется примерно в 150 тысяч рублей на двоих. Базовый курс процедур стоит еще около 50 тысяч рублей. Расширенные программы будут дороже — около 90-180 тысяч рублей за неделю.

Ранее сообщалось, что россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день. Распорядок дня там как в армии: подъем в пять утра, гимнастика цигун, завтрак, а затем — сплошные тренировки с перерывами на еду.

