Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае ради тренировок по шесть часов в день

Россияне устремились в школы кунг-фу в Китае, основанные монахами Шаолиня, не для отдыха, а ради тренировки тела и силы воли. Об этом сообщает Baza.

Чтобы попасть в учебное заведение, нужно подать заявку на сайте и приехать в Поднебесную, рассказала девушка, посещавшая одну из школ. Распорядок дня там как в армии: подъем в пять утра, гимнастика цигун, завтрак, а после — сплошные тренировки с перерывами на еду. Всего ученики занимаются по шесть часов в день, а свободного времени у них — максимум два часа. По словам студентки другой такой школы, это физически и морально тяжело — в первую неделю с таким режимом многим хочется уехать.

Несмотря на все сложности, некоторые проводят в этих учебных заведениях годы. Но в среднем поездка длится от недели до месяца. Россияне начали ездить туда в последние полгода. По данным издания, учеба в школе с проживанием и питанием обходится в 50-70 долларов (примерно от 3,7 до 5,2 тысячи рублей) в сутки. Еще около 40 тысяч рублей уходит на авиабилеты.

В 2025 году китайские власти начали новое расследование против настоятеля монастыря Шаолинь. Его обвинили в хищении имущества и сексуальных домогательствах.

