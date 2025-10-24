Сроки поставок самолета «Байкал» перенесли

Росавиация не подтвердила начало поставок легкого самолета «Байкал» в 2026 году

По состоянию на конец октября сроки поставок в авиакомпании легкого многоцелевого самолета «Байкал» неизвестны, однако его сертификация должна состояться до декабря 2026 года. Такие данные были озвучены в ходе заседания Общественного совета при Росавиации, сообщает сайт ведомства.

При этом для самолетов SJ-100 и Ил-114-300 сроком поставки назван 2026 год, хотя их сертификация перенесена с конца 2025 года, как ожидалось ранее, на начало 2026-го.

До этого первый вице-премьер Денис Мантуров обещал, что поставки «Байкалов» начнутся в 2026 году. Позже эти же сроки не раз называл глава Минпромторга Антон Алиханов. В сентябре на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин вновь вспомнил о проекте и потребовал ускорить его передачу в авиакомпании.

Вместе с тем в сообщении Росавиации отмечается, что перевозка пассажиров, на которой настаивал президент, на первом этапе использования самолета «Байкал» не планируется. Для начала машину задействуют при выполнении лесоавиационных работ, что позволит выявить ее эксплуатационные особенности без рисков для пассажиров и усовершенствовать конструкцию.

На прошлой неделе Алиханов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам пообещал, что «Байкал» совершит первый полет до конца года. Также он заверил, что до конца октября начнутся летные испытания полностью импортозамещенной версии лайнера МС-21. Ранее он в разные сроки утверждал, что этот самолет поднимется в воздух в марте, июне, июле и августе.