Депутатам пообещали первый полет самолета «Байкал» до конца года

Глава Минпромторга Алиханов анонсировал полет самолета «Байкал» до конца года

Легкий многоцелевой самолет «Байкал», который призван заменить советский Ан-2, более известный как «кукурузник», поднимется в воздух до конца года. Об этом на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов, передает РИА Новости.

По его словам, машина сможет взлететь после того, как закончатся лабораторные работы по двигателю ВК-800 и новому винту, разработка которого тоже затянулась. Ранее воздушное судно уже поднималось в воздух в 2022 году, но с иностранными двигателями, закупка которых невозможна.

«Десятилетия мы не занимались малой авиацией, рассчитывая на иностранных поставщиков», — посетовал Алиханов, отвечая на вопрос депутатов о сроках завершения работ.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин потребовал рассказать, что происходит с проектом, почему сроки производства затягиваются, а сам самолет подорожал в несколько раз. В правительстве объяснили, что для машины нет двигателя и винта, но пообещали, что поставки в авиакомпании начнутся в 2026 году.

С того момента на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), который занимается «Байкалом», уже два раза сменилось руководство. Бывший гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ректор Московского авиационного института Михаил Погосян в конце прошлого года был назначен на пост председателя совета директоров УЗГА, но уже в сентябре покинул его, уступив место генеральному директору холдинга «Технодинамика» Игорю Насенкову. Компании принадлежит более половины акций производителя.

В те же сроки гендиректором УЗГА вместо Леонида Лузгина стал экс-глава РКК «Энергия» Игорь Озар. На предприятии не комментировали причины перестановок. Однако еще в мае полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев утверждал, что проект «Байкал» зашел в тупик и ждать поставок самолета не стоит.