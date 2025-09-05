Путин потребовал ускорить создание самолета «Байкал»

Путин потребовал ускорить затянувшиеся работы по созданию самолета «Байкал»

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума вновь вспомнил о проекте легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник». Об этом сообщает РИА Новости.

Он поручил ответственным лицам ускорить процесс, потому что сейчас дела идут не так быстро, как хотелось бы властям. «Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками», — объяснил глава государства.

В прошлом году в ходе форума Путин дважды вспомнил о «Байкале» и потребовал объяснить, почему машина до сих пор не готова, а в процессе создания подорожала в несколько раз.

Первый вице-премьер Денис Мантуров позднее объяснил, что у самолета нет импортозамещенного двигателя и винта, но работа над ними ведется. Он пообещал, что поставки «Байкалов» начнутся в 2026 году. Позже эти же сроки неоднократно называл глава Минпромторга Антон Алиханов.

В феврале 2025 года СМИ выяснили, что при испытаниях «Байкала» были обнаружены «драматические ошибки», а самолет «фактически нужно собирать заново», на что потребуется до пяти лет. В мае вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, ранее неоднократно возмущавшийся высокой ценой самолета, заявил, что проект зашел в тупик, ожидать поставок машин не стоит.

Его слова опровергли Минпромторг и Мантуров, указавшие, что на доработку самолета уже выделены средства. Позже глава Уральского завода гражданской авиации (разработчик самолета) Леонид Лузгин признал, что у Байкала имеются проблемы, но назвал их решаемыми.

К настоящему времени самолет не совершил ни одного полета в той модификации, которая предполагается к поставкам. О завершении работы над двигателем или винтом не сообщалось.