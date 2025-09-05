Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:45, 5 сентября 2025Экономика

Путин потребовал ускорить создание самолета «Байкал»

Путин потребовал ускорить затянувшиеся работы по созданию самолета «Байкал»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума вновь вспомнил о проекте легкого многоцелевого самолета «Байкал», который должен прийти на смену советскому Ан-2, более известному как «кукурузник». Об этом сообщает РИА Новости.

Он поручил ответственным лицам ускорить процесс, потому что сейчас дела идут не так быстро, как хотелось бы властям. «Не буду скрывать, мы так иногда ругаемся с некоторыми нашими, как говорили в свое время, ответработниками», — объяснил глава государства.

В прошлом году в ходе форума Путин дважды вспомнил о «Байкале» и потребовал объяснить, почему машина до сих пор не готова, а в процессе создания подорожала в несколько раз.

Первый вице-премьер Денис Мантуров позднее объяснил, что у самолета нет импортозамещенного двигателя и винта, но работа над ними ведется. Он пообещал, что поставки «Байкалов» начнутся в 2026 году. Позже эти же сроки неоднократно называл глава Минпромторга Антон Алиханов.

Материалы по теме:
«С неба падали люди и обломки» Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
«С неба падали люди и обломки»Как 50 лет назад взрыв пассажирского самолета над Читой стал крупнейшим терактом в СССР
2 мая 2023
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023

В феврале 2025 года СМИ выяснили, что при испытаниях «Байкала» были обнаружены «драматические ошибки», а самолет «фактически нужно собирать заново», на что потребуется до пяти лет. В мае вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, ранее неоднократно возмущавшийся высокой ценой самолета, заявил, что проект зашел в тупик, ожидать поставок машин не стоит.

Его слова опровергли Минпромторг и Мантуров, указавшие, что на доработку самолета уже выделены средства. Позже глава Уральского завода гражданской авиации (разработчик самолета) Леонид Лузгин признал, что у Байкала имеются проблемы, но назвал их решаемыми.

К настоящему времени самолет не совершил ни одного полета в той модификации, которая предполагается к поставкам. О завершении работы над двигателем или винтом не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Посчитал и прослезился». Путин высказался о возможности встречи с Зеленским и судьбе иностранных войск на Украине

    Российскую актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту

    В России у 10-летнего ребенка четыре раза за 25 минут останавливалось сердце

    В российском городе дочь пропавшего бойца СВО попала в приют при живых родственниках

    С сына бывшего главы российского региона взыскали почти 200 миллионов рублей за махинации

    Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ по версии лиги

    Звезда Comedy Woman поддержала разводящегося Диброва и порассуждала о судьбе его жены

    В Раде не увидели для Зеленского причин не ехать в Москву

    В Кремле указали на различия позиций Трампа и Европы по Украине

    В Минобороны перечислили взятые Россией под контроль за неделю населенные пункты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости