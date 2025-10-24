Силовые структуры
Похищение ребенка в российском аэропорту попало на видео

В Пулково женщина похитила сына у бывшего мужа во время драки
В аэропорту Пулково похищение ребенка у мужчины во время драки попало на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На кадрах видно, как на идущего по аэропорту мужчину нападет другой, и в это время женщина подбегает к коляске и выхватывает сидящего в ней мальчика, после чего убегает.

По данным канала, пострадавший — вернувшийся из Дубая со свой новой женой и детьми мужчина, который находится в конфликте со своей бывшей женой из-за спора об опеке над их общим ребенком. В данный момент комиссия по опеке оставила мальчика с отцом.

Как уточняется, в аэропорту на мужчину напал новый возлюбленный его бывшей супруги. Отец ребенка написал заявление в полицию. Отмечается, что во время потасовки у него украли телефон стоимостью 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 51-летнюю Николетт Голдрик посадили в тюрьму за попытку похищения младенца.

