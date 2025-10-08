Из жизни
13:22, 14 октября 2025Из жизни

Женщина попыталась похитить ребенка в коляске и плюнула в полицейского

В Великобритании мать спасла младенца от таинственной похитительницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: AYO Production / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании 51-летнюю Николетт Голдрик посадили в тюрьму за попытку похищения младенца. Об этом сообщает «Би-би-си».

Голдрик попыталась увезти коляску с семимесячным ребенком, стоявшую рядом с магазином. Однако ее заметила мать младенца, которая в тот момент совершала покупки внутри здания. Она тут же ринулась на улицу и стала кричать вслед таинственной похитительнице.

Женщине удалось остановить Голдрик и спасти ребенка благодаря прохожим. Они отреагировали на крики матери и перекрыли преступнице пути отхода. На место происшествия прибыла полиция, однако это не испугало Голдрик. Она стала оскорблять полицейских и плюнула в одного из них.

Женщину приговорили к году тюремного заключения. Зачем ей понадобился чужой ребенок — неизвестно.

Ранее сообщалось, что в США женщина предложила помощь путешественнице с плачущим ребенком и похитила его. Мальчика с боем отобрала свидетельница произошедшего.

