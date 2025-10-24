РИА: Полковник ВСУ Волошин отправлял солдат на убой, чтобы угодить Сырскому

Допустивший огромные потери в 82-й десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Дмитрий Волошин признался, что отправлял необученных солдат на передовую, чтобы угодить главкому ВСУ Александру Сырскому. Об этом РИА Новости рассказали в российских силовых структурах.

«Волошин понимал, что эта операция [в Курской области] окончательно добьет бригаду, но все равно согласился (...). Сырский смог убедить комбрига, что сам понесет ответственность за все», — сообщил собеседник агентства.

Представитель российских силовых структур рассказал, что неподготовленный личный состав Волошин «бросал сразу на убой». «Естественно, всю вину он сваливал на младший офицерский состав, который сам же и готовил», — добавил он.

Несмотря на это, после провала «курской авантюры» Сырский отметил «преданность» Волошина, назначив его командующим 8-м корпусом десантно-штурмовых войск, отметил собеседник РИА Новости.

Ранее пленный Александр Кравченко сообщил, что на Украине до сих пор продолжается принудительная мобилизация. При этом, по его словам, для мобилизованных даже не проводят настоящую медкомиссию.