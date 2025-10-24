Ценности
14:47, 24 октября 2025

Появились фото 85-летнего Аль Пачино со съемок нового фильма

Появились фото 85-летнего актера Аль Пачино со съемок нового фильма в Париже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Появились фото американского актера Аль Пачино со съемок нового фильма Father Joe («Отец Джо»). Соответствующий материал приводит Daily Mail.

85-летнего артиста запечатлели на съемочной площадке в Париже. Он предстал перед камерой в бежевом брючном костюме с жилеткой, рыжих туфлях и песочном пальто с массивным меховым воротником. Также актер надел очки с коричневыми линзами и уложил назад седые волосы.

Читатели издания оценили внешний вид звезды в комментариях. «Хорошие туфли, ужасные брюки!», «Похож на унылую белку», «Его накладные волосы и подтяжка лица отлично прижились, хотя для 85-летнего человека слишком много волос», — заявили юзеры.

Ранее в октябре американский актер Брэдли Купер пришел на премьеру нового фильма «Эта штука работает?», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке, и вызвал споры в сети.

