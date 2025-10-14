Внешность 50-летнего Брэдли Купера на премьере нового фильма вызвала споры в сети

Американский актер Брэдли Купер посетил премьеру нового фильма «Эта штука работает?», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Нью-Йорке, и вызвал споры в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

50-летний артист пришел на мероприятие в синих брюках, черной футболке и темно-фиолетовом плаще. Он подобрал к наряду кожаные туфли и сделал на голове объемную укладку.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешности звезды «Мальчишника в Вегасе». Многие поклонники уличили кумира в пластике. «Нос стал больше. Пластическая хирургия ему не пошла на пользу», «Точно блефаропластика. Раньше было лучше. У него были прекрасные глаза», «Странное лицо, застывшее в одном выражении», «Что он сделал со своим лицом?», «Он постарел на 15 лет из-за этой пластики», — высказывались они.

В сентябре сообщалось, что Брэдли Купер вышел в свет с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид после слухов об отказе от помолвки.