Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

Минобороны: ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов

Вооруженные силы (ВС) России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России с 18 по 24 октября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате ударов оказались поражены транспортные и энергетические объекты, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности.

Помимо того, удары наносились по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В этот же день в оборонном ведомстве заявили, что четыре украинских дрона сбили над Калужской областью, еще три — над Московским регионом. В пресс-службе пояснили, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.