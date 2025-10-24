Россия
10:16, 24 октября 2025Россия

Путин обратился к российскому спецназу

Путин поздравил спецназ ВС России с 75-летием образования
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин обратился к спецназу Вооруженных сил (ВС) России и поздравил его с 75-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

В поздравлении ветеранам и личному составу подразделений специального назначения глава государства подчеркнул, что подразделения спецназа активно сражаются на самых опасных участках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и активно применяют боевой опыт и выверенную тактику.

«Народ России гордится вами, вашими подвигами. Хочу поблагодарить ветеранов, весь личный состав специальных подразделений за верную службу Родине, за беззаветную преданность долгу и присяге, за самоотверженность и отвагу», — говорится в телеграмме президента.

Ранее Путин поздравил граждан России с Днем отца. Он отметил, что глава семьи у всех народов страны испокон веков пользуется непререкаемым авторитетом.

