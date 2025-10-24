Экономика
Риск драматичного падения экспорта российской нефти оценили

Аналитик Касаткин: Новые санкции против России не скажутся на решениях ОПЕК+
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Санкции США, которые были введены против российских нефтяных компаний не повлияют на решение ОПЕК+, касающееся наращивания добычи нефти. Об этом заявил Партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Его процитировало ТАСС.

Кроме того, он призвал не ждать драматичного снижения экспорта нефти из России, из-за новых рестрикций. Хотя не исключены временные сбои в поставках в течение нескольких недель. Однако эксперт убежден, что среднесрочно объемы экспорта и добычи сохранят останутся прежними. Что касается картеля, то он будет действовать согласно уже выбранной стратегии.

В свою очередь, старший аналитик «БКС Мир Инвестиций» Кирилл Бахтин объяснил, что если санкии США станут причиной затяжного снижения или отсутствия роста нефтедобычи РФ по плану ОПЕК+, то картель может поставить вопрос о наращивании добычи другими его участниками. Однако такой сценарий Бахтин не считает базовым. Он пояснил, что если российских нефтяников и ждут потери, то по ценам, а не по объемам.

«Свободных мощностей по быстрому росту нефтедобычи не так много», — призвал не забывать аналитик.

Есть информация, что санкции США против российской нефтяной промышленности разработали и подготовили к введению еще несколько месяцев назад. Речь шла о трех вариантах: жестком, нацеленном непосредственно против российской промышленности и высшего руководства России; среднем, ориентированном против российской энергетической отрасли; и более мягком, предполагающем более ограниченные санкции.

