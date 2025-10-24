Россиянам помогут заработать

ИИ поможет авторам «ВКонтакте» зарабатывать на контенте с товарами

Искусственный интеллект поможет авторам «ВКонтакте» зарабатывать на контенте с товарами. Теперь новые алгоритмы на базе искусственного интеллекта определяют авторов, которые создают качественные шопсы — публикации с товарами. Об этом говорится в пресс-релизе.

Алгоритмы определяют контент с товарами, способный вовлекать зрителей и стимулировать их к покупке. Авторам такого контента доступен новый формат монетизации, где они получают процент с каждой продажи товара по своей публикации. Благодаря новой разработке 300 миллионов постов и клипов получили статус потенциальных шопсов.

Алгоритмы на базе собственной языковой и визуально-языковой модели (LLM и VLM) учитывают формат контента — пост, клип или длинный видеоролик, а также его содержание: прямое упоминание товара или услуги, наличие цены, информация, где и как совершить покупку. Значимыми критериями для моделей являются оригинальность и высокое качество контента. Модели могут определять шопсы с точностью до более 95 процентов. При этом для дообучения алгоритмов и идентификации контента, в котором модель не уверена, применяется ручная разметка.

Таким образом, пользователи «ВКонтакте» получили возможность заниматься шопингом в соцсети, авторы — зарабатывать на рекламе товаров, бизнес — увеличивать охваты и стимулировать продажи.

