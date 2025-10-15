Популярная соцсеть запустила конкурс для авторов с призовым фондом в пять миллионов рублей

Платформа для взаимодействия авторов и бизнеса VK AdBlogger от «ВКонтакте» запускает рейтинг создателей контента с товарами — шопс-чарт. У авторов будет возможность посоревноваться в умении создавать вовлекающие публикации в социальной сети, благодаря которым пользователи переходят к покупке товара. Об этом сообщила пресс-служба площадки.

Отмечается, что топ-500 авторов данного чарта получат денежные призы. Призовой фонд составляет пять миллионов рублей. «В чарте могут принять участие авторы, которые создают шопсы в формате постов и клипов с товарными карточками. Конкурс проходит в двух номинациях: "Продажи" и "Выручка"», — сообщили представители соцсети.

Поясняется, что чем больше автор продал товаров или чем больше сумма продаж, тем выше его позиция в чарте и больше денежный приз. Один автор может участвовать в обеих номинациях, подчеркивается в публикации. Конкурс будет проходить с 15 октября по 15 ноября. Его итоги будут подведены в декабре.

