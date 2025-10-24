Россиянин нажил миллионы на ремонте дороги с помощью мошеннической схемы

Строитель дороги в Бурятии нажил 4 млн рублей на схеме с доставкой материалов

В Кемерово задержали российского предпринимателя, подозреваемого в мошенничестве на капитальном ремонте автодороги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по республике Бурятия.

По данным следствия, 65-летний предприниматель незаконно нажил четыре миллиона рублей благодаря схеме с доставкой к месту ремонта щебеночно-песчано-гравийной смеси, которая согласно смете доставлялась самосвалами с карьера в 172 километрах от места стройки. На деле же материал добывали на несанкционированном карьере в 9 километрах от проведения работ. Из контракта в 28 миллионов рублей, подрядчик незаконно получил 4 миллиона.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, на время расследования ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее по делу о мошенничестве задержали заместителя председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба Калининграда.