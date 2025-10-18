Силовые структуры
01:12, 18 октября 2025Силовые структуры

Российского чиновника задержали из-за двух скамеек

Задержан зампред комитета администрации Калининграда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

По делу о мошенничестве задержан заместитель председателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда в Telegram.

Имя подозреваемого не раскрывается. По версии следствия, чиновник причастен к закупке двух скамеек из мраморизованного известняка для городского парка по явно завышенной стоимости — разница между реальной и итоговой ценой превысила миллион рублей. Задержанному может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

29 сентября задержали бывшего уральского вице-губернатора Олега Чемезова. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Показания против Чемезова дал бывший министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

