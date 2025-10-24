Силовые структуры
Россиянин помог задержать продажных адвокатов

В Красноярске адвокатов заподозрили в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении двух адвокатов, которые подозреваются в подкупе свидетеля по делу о вымогательстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, все произошло в период с июня по август. Адвокат обвиняемого обратился к коллеге с предложением о подкупе свидетеля, чтобы смягчить наказание для своего подзащитного. Юристы предложили мужчине 150 тысяч рублей за измененные показания — тот согласился и взял в качестве предоплаты 50 тысяч рублей. На суде свидетель отказался менять свои показания, а подзащитный адвоката получил обвинительный приговор.

Один из адвокатов уже задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область), стоившем жизни 12 россиянам.

    Все новости