07:59, 24 октября 2025Силовые структуры

Бастрыкин заберет дело о стоившем жизни россиянам взрыве в Копейске

Взрыв на предприятии в Копейске будет расследовать центральный аппарат СК
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследовать дело о взрыве на заводе в Копейске (Челябинская область), стоившего жизни россиянам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК РФ.

К расследованию привлечены опытные эксперты, следователи и криминалисты.

Взрыв на территории одного из промышленных предприятий Копейска произошел в ночь с 22 на 23 октября. По предварительным данным, причиной стало нарушение требований промышленной безопасности.

Жертвами случившегося стали 12 человек. Еще семь получили различные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») УК РФ.

