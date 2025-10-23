Россия
07:52, 23 октября 2025Россия

Число жертв взрыва на заводе в Копейске возросло

112: До 12 возросло число жертв взрыва на заводе в Копейске, еще 7 пострадали
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Число жертв взрыва на заводе в Копейске Челябинской области возросло до 12 человек. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, еще семь человек получили травмы, некоторым из них помощь оказали амбулаторно. Власти данные о росте числа жертв взрыва пока не подтвердили. Согласно официальной информации, жертвами взрыва стали девять человек, еще пятеро пострадали.

Ранее появились кадры огненного шара, который возник после взрыва в Копейске. Видеозапись, опубликованная в сети, снята с близкого расстояния. Также были опубликованы кадры момента взрыва.

Взрывы на на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. Причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.

