07:30, 23 октября 2025Россия

Момент взрыва на заводе в Копейске попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва на заводе в Копейске
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента взрыва на заводе в Копейске Челябинской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, виден мощный взрыв. За ним следует огненный шар, который стремительно поднимается в небо.

Взрыв, как уточняется, обрушил перекрытия зданий и спровоцировал возгорание. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Взрыв на заводе в Копейске Челябинской области произошел вечером 22 октября, спустя время на предприятии раздался второй взрыв. Жертвами происшествия стали девять человек, еще пятеро пострадали. Версия о прилете беспилотника по объекту не подвердилась, заявлял губернатор Алексей Текслер.

