Число погибших при взрыве в Копейске выросло

Текслер: Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — указал глава региона. По его словам, сейчас уточняется информация по пропавшим без вести.

Губернатор добавил, что на месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется его проливка.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв в очаге возгорания. До этого жители Челябинска сообщили о звуках взрывов. Их слышали в Копейске и Ленинском районе города.

