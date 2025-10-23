Текслер: Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти

Число погибших при взрыве в Копейске выросло до девяти, заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Telegram.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — указал глава региона. По его словам, сейчас уточняется информация по пропавшим без вести.

Губернатор добавил, что на месте пожара ликвидировано открытое горение, осуществляется его проливка.

Ранее на предприятии в Копейске произошел еще один взрыв в очаге возгорания. До этого жители Челябинска сообщили о звуках взрывов. Их слышали в Копейске и Ленинском районе города.