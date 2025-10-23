На российском предприятии произошел еще один взрыв

Текслер: На предприятии в Копейске произошел еще один взрыв в очаге возгорания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что еще один взрыв произошел на одном из предприятий в Копейске. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Текслер заверил, что на месте происшествия работают все необходимые силы и средства МЧС. Он подчеркнул, что правоохранительные органы установят все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, по итогам работы оперативного штаба и экстренных служб Текслер обещал публиковать дополнительную информацию.

Ранее Текслер подтвердил, что произошел взрыв на одном из предприятий Копейска. До этого жители Челябинска сообщили о звуках взрывов. Их слышали в Копейске и Ленинском районе города.

