Огненный шар после взрыва на заводе в Копейске сняли на видео с близкого расстояния

Огненный шар после взрыва на заводе в Копейске Челябинской области сняли на видео с близкого расстояния. Кадры публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден огромный шар, который снял водитель из окна машины, проезжая мимо предприятия. Огонь заполоняет большую часть горизонта и поднимается в небо.

В сети ранее появилось видео момента взрыва. Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, показали мощный взрыв и шар после него.

Взрывы на на заводе в Копейске Челябинской области произошли вечером 22 октября. По последним данным, жертвами происшествия стали девять человек, еще пятеро пострадали. Причиной взрыва могло стать нарушение технологического процесса.