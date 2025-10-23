Стоивший жизни россиянам взрыв в Копейске связали с нарушением техники безопасности

Следствие возбудило уголовное дело после взрыва на заводе в Копейске

В Челябинской области после взрыва на заводе в Копейске, стоившего жизни россиянам возбудили уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, из-за нарушений правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов завода произошел холопок, что стоило жизни нескольким россиянам. Количество пострадавших уточняется.

По последним данным, общее число пострадавших составило 12 человек.