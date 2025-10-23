Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 23 октября 2025Силовые структуры

Стоивший жизни россиянам взрыв в Копейске связали с нарушением техники безопасности

Следствие возбудило уголовное дело после взрыва на заводе в Копейске
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Челябинской области после взрыва на заводе в Копейске, стоившего жизни россиянам возбудили уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщает следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, из-за нарушений правил безопасности в технологическом процессе в одном из цехов завода произошел холопок, что стоило жизни нескольким россиянам. Количество пострадавших уточняется.

По последним данным, общее число пострадавших составило 12 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв произошел на заводе в Челябинской области, 10 человек погибли. Огненный шар над предприятием попал на видео

    Зеленский назвал условие перемирия

    В МИД КНР оценили слова Трампа о давлении на Путина

    В Москве обезвредили банду подростков-грабителей

    Задержанный ФСБ диверсант рассказал о работе на Украину

    Россияне впервые после пандемии стали скупать туры на любимый курорт богачей за полгода

    Глава Евросовета назвал Зеленского «будущим членом Евросоюза»

    Азербайджан посетят представители 15 стран НАТО

    Бельгия пригрозила заблокировать решение ЕС по активам России

    Российский фондовый рынок рухнул

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости