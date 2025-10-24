Наука и техника
Средиземноморская диета оказалась защитой от воспалительного заболевания

Sci Rep: Средиземноморская диета защищает женщин от эндометриоза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom  

Регулярное соблюдение принципов средиземноморской диеты может почти полностью защитить женщин от эндометриоза — болезненного воспалительного заболевания, часто приводящего к бесплодию. К такому выводу пришли ученые из Тегерана, чье исследование опубликовано в журнале Scientific Reports (Sci Rep).

В эксперименте участвовали более 300 женщин, часть из которых страдала эндометриозом. Анализ показал: женщины, чаще включавшие в рацион овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыбу и оливковое масло, имели на 94–95 процентов меньший риск болезни, чем те, кто ел больше мяса и насыщенных жиров.

Ученые объясняют эффект противовоспалительными свойствами диеты и высоким содержанием антиоксидантов и клетчатки в продуктах. По их мнению, такие пищевые привычки могут не только снижать вероятность эндометриоза, но и облегчать его симптомы, улучшая качество жизни женщин.

Ранее специалисты выяснили, что регулярное соблюдение средиземноморской диеты снижает риск воспаления десен и тяжелых форм пародонтита.

