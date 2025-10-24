Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по мск сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 12 дронов были уничтожены в небе над Брянской областью. Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Смоленской и Калужской областях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео отражения атак украинских БПЛА. На кадрах видны моменты отражения атак при помощи стрелкового оружия и других беспилотников.