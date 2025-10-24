Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:34, 24 октября 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО уничтожили 21 украинский БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 24 октября в период с 18:00 по 23:00 по мск сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, 12 дронов были уничтожены в небе над Брянской областью. Еще семь БПЛА ликвидировали в Белгородской области. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Смоленской и Калужской областях.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал видео отражения атак украинских БПЛА. На кадрах видны моменты отражения атак при помощи стрелкового оружия и других беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    Россиянка выиграла золото на чемпионате мира по борьбе

    На Западе рассказали об участи получивших ранения солдат ВСУ

    Лукашенко призвал чиновников навести порядок в Белоруссии

    Макгрегор раскрыл вдохновивший его на возвращение в спорт фактор

    Дмитриев заявил о попытках Европы вмешаться в дела России

    Тагирьяновская ОПГ стала одной из самых жестоких банд России 1990-х. Как ее киллеры совершили десятки убийств ради своего главаря?

    В России заявили о движении Украины к более реалистичной позиции

    В России допустили новый обмен заключенными с США

    Пострадавшим после прилета БПЛА в Красногорске выплатят компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости