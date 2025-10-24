США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины на заседании ООН

США отказались присоединяться к антироссийскому заявлению Украины на заседании Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении украинской стороны утверждается, что Россия якобы «ведет ничем не спровоцированную войну против Украины», а проведение ею заседания Совета Безопасности о будущем всемирной организации якобы является «оскорблением Устава ООН».

Как указывает корреспондент агентства, к заявлению Украины присоединились Япония, Великобритания, Канада, Австралия и страны Евросоюза.

Ранее постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Россия блестяще владеет настроениями в ООН.