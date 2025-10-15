Бывший СССР
Постпред Украины в ООН похвалил Россию

Постпред Украины Мельник: Россияне блестяще владеют настроениями в ООН
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Россияне блестяще владеют настроениями в ООН. С похвалой в адрес России выступил постпред Украины в ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник в интервью телеканалу «Общественное».

«Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — сказал он.

По его словам, Россия имеет тесные связи со странами Глобального Юга, что подтверждает рост числа желающих вступить в БРИКС. Западу также не удалось добиться изоляции РФ, подчеркнул Мельник.

Ранее стало известно, что Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН, сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя. Эта инициатива ожидается в октябре, во время председательства России в Совбезе ООН.

