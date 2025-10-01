Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 1 октября 2025Мир

Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

Небензя: Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Globallookpress.com

Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН, об этом сообщил постпред РФ при международной организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Эта инициатива ожидается в октябре, во время председательства России в Совбезе ООН. Процесс начинается с совместного письма председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — прокомментировал Небензя. Он уточнил, что начало процесса не означает, что письмо будет сформировано в октябре, например, в прошлый раз это произошло к середине декабря.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поддержали намерение главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси баллотироваться на пост генсека ООН.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Чернобыльской АЭС произошел блэкаут

    Увеличилось количество пострадавших при взрыве в российском кафе

    Зеленского уличили во лжи своим спонсорам

    Франция задержала двух членов экипажа танкера якобы «теневого флота» России

    Вице-президент США спрогнозировал продолжительность шатдауна в стране

    Пашинян объявил о независимости Армении от ОДКБ

    Россия запланировала запустить процесс выбора нового генсека ООН

    Трамп заявил об ухудшении ситуации в Орегоне

    Пранкеры Вован и Лексус пообщались с экс-главой USAID от лица Порошенко

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в бикини раздвинула ноги на камеру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости