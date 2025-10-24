Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 24 октября 2025Мир

США ввели санкции против президента Колумбии

США ввели санкции против президента Колумбии Петро
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте.

«Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну», —объяснил министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его негодяем и бандитом. «Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем это терпеть», — заявил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину

    23-летняя Дженна Ортега оголила грудь на ковровой дорожке

    Джонни Депп получил роль легендарного персонажа в Голливуде

    На Западе оценили ответ России на возможную конфискацию активов

    Дмитриев раскрыл мотив сторонников продолжения украинского конфликта

    23-летняя актриса умерла от редчайшей болезни

    Бразильский вингер ЦСКА оценил уровень РПЛ

    Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

    Пушилин назвал последствия продвижения ВС России к Красному Лиману

    В российском аэропорту ограничили полеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости