США ввели санкции против президента Колумбии Петро

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщил американский Минфин на своем сайте.

«Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну», —объяснил министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его негодяем и бандитом. «Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем это терпеть», — заявил Трамп.