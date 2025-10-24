Трамп оскорбил президента одной страны

Трамп назвал президента Колумбии Петро негодяем и бандитом

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его негодяем и бандитом. Он сказал об этом журналистам в Белом доме.

Он также назвал Колумбию наркопритоном. «Они производят кокаин в таких количествах, которых мы никогда раньше не видели, и продают его, им это больше не сойдет с рук. Мы больше не будем этого терпеть», — заявил Трамп.

Помимо этого, американский лидер вновь выразил недовольство Венесуэлой, обвинив Каракас в отправке на территорию Штатов наркотиков и незаконных мигрантов.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что страна готова поддержать Колумбию в условиях давления со стороны США, которые стремятся «унизить и ослабить ее».